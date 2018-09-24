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В Харькове на лавочке у подъезда дома умер мужчина

Во дворе жилого дома по улице Гвардейцев-Широнинцев (Харьков) скончался мужчина. Его труп несколько часов лежал на улице.

Об этом сообщается в группе Харьков 1654 в Facebook.

Отмечается, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Сначала он вел себя неадекватно, потом лег на лавочку, а примерно через час умер.

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– Приехала полиция, накрыли его тканью, обмотали лентой и уехали. Тело лежит до сих пор. Рядом детская площадка, дети бегают, люди выходят-заходят в подъезд, а он просто лежит на лавочке, – говорится в сообщении.

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