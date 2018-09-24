PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Во Львове сильный ветер повалил деревья, более 200 сел без света/

Во Львове сильный ветер повалил деревья, более 200 сел без света

239 населенных пунктов во Львовской области обесточены из-за сильного ветра и дождя.

Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

К ним привлечены 77 единиц техники и 258 человек.

Во Львове с середины ночи сильны ветер валил деревья и ломал остановки общественного транспорта.

– 24 сентября во Львове и области ожидается усиление ветра (юго-западный с переходом на северо-западный) 19 – 24 м/с, порывы 25 – 29 м/с. Местами сильные осадки – дождь, утром и днем в отдельных районах с мокрым снегом, – сообщает департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

По информации синоптиков, такую погоду обусловило прохождение активных атмосферных фронтов от циклона с центром над Беларусью. Отмечается, что в некоторых местах возможен первый сентябрьский снег.

Читайте: Разрубленная пополам Таврия, 200 поваленных деревьев – ураган в Киеве

К слову, утренние пробки в Киеве в понедельник достигли 6 баллов.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Резкие перепады температур: прогноз погоды на неделю (КАРТА)
Прогноз погоды в Украине на сегодня, 24 сентября (КАРТА)
Дожди и сильный ветер. В Украине объявлено штормовое предупреждение (КАРТА)
С холодным ветром и дождями. Куда завтра придет осень (КАРТА)
Первые заморозки и ливни: прогноз погоды на октябрь
Прогноз погоды в Украине на сегодня, 21 сентября (КАРТА)
Погода на выходные в Украине – похолодание и дожди
Погода на сегодня, 20 сентября (КАРТА)
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка