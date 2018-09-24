Во Львове сильный ветер повалил деревья, более 200 сел без света

239 населенных пунктов во Львовской области обесточены из-за сильного ветра и дождя.

Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

К ним привлечены 77 единиц техники и 258 человек.

Во Львове с середины ночи сильны ветер валил деревья и ломал остановки общественного транспорта.

– 24 сентября во Львове и области ожидается усиление ветра (юго-западный с переходом на северо-западный) 19 – 24 м/с, порывы 25 – 29 м/с. Местами сильные осадки – дождь, утром и днем в отдельных районах с мокрым снегом, – сообщает департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

По информации синоптиков, такую погоду обусловило прохождение активных атмосферных фронтов от циклона с центром над Беларусью. Отмечается, что в некоторых местах возможен первый сентябрьский снег.

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К слову, утренние пробки в Киеве в понедельник достигли 6 баллов.