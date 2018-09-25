Доставал подъемный кран: под Киевом авто провалилось под асфальт

В городе Сквира (Киевская область) автомобиль провалился в яму на дороге.
В городе Сквира (Киевская область) автомобиль провалился всей передней частью в яму, которая образовалась на дороге, сообщает Сквира Форум в Facebook.
Информации о пострадавших нет. Провалившийся автомобиль оказался почти в вертикальном положении.
Чтобы вытащить его из ямы, пришлось прибегнуть к помощи подъемного крана.
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К слову, в Броварах Киевской области маршрутка столкнулась с легковым автомобилем.
Фото: Сквира Форум
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