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Киевлянин перевозил гранаты в метро

В метро Киева задержали 34-летнего мужчину, у которого изъяли гранаты.

Гранати

Боеприпасы направлены на экспертизу, сообщает столичная полиция.

– Сотрудники полиции получили оперативную информацию о мужчине, который хранит и сбывает оружие на территории города. Оперативники установили личность злоумышленника, а когда он вошел в метрополитен, решили его проверить, – говорится в сообщении.

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У киевлянина изъяли два предмета, похожие на гранаты РГД-5 и запалы к ним.

Мужчину задержали, открыто производство по ч. 1 ст. 263 – Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

К слову, месяц назад в доме 44-летнего жителя города Пятихатки Днепропетровской области нашли 63 тротиловые шашки общим весом 13,4 кг.

Фотоkyiv.npu.gov.ua

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