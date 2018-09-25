PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / На Житомирщине ветер сорвал кровлю с магазина - пострадала женщина/

На Житомирщине ветер сорвал кровлю с магазина – пострадала женщина

В Новоград-Волынском районе Житомирской области из-за непогоды пострадала 58-летняя женщина.

Вітер зірвав дах магазину

В результате сильного порыва ветра 24 сентября частично сорвало крышу (примерно 65 кв. м) одного из магазинов, она травмировала женщину 1960 года, сообщает областное управление ГСЧС.

Еще до приезда спасателей врачи скорой с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки госпитализировали пострадавшую.

Бойцы ГСЧС демонтировали поврежденное покрытие. На месте происшествия работало 6 человек личного состава и 1 единица техники.

image image
На Житомирщине ветер сорвал кровлю с магазина – пострадала женщина / 2 фотографии

Читайте: Резкие перепады температур: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

К слову, в Бориславе Львовской области ветка дерева нанесла смертельную травму мужчине.

Напомним, из-за непогоды в Украине пропал свет в более 200 населенных пунктах.

Фото04141

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Штормовое предупреждение в Украине: повалены деревья, без света села и города
Злива
Непогода в Бердянске: ливень затопил город
Дороги разрушены, люди в отчаянии: Черкасскую область затоплено
Стихия в Крыму: смерчи и потоки, которые смывали людей
Авдеевка без воды. Ураган обесточил населенные пункты на Донбассе
Возмутилась хамству. В Бердичеве водитель маршрутки избил пассажирку
Негода
Непогода в Ивано-Франковской области: ливни затопили Яремче
Затонуло авто: хто несе відповідальність та як отримати матеріальне відшкодування
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка