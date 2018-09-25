В Новоград-Волынском районе Житомирской области из-за непогоды пострадала 58-летняя женщина.

В результате сильного порыва ветра 24 сентября частично сорвало крышу (примерно 65 кв. м) одного из магазинов, она травмировала женщину 1960 года, сообщает областное управление ГСЧС.

Еще до приезда спасателей врачи скорой с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки госпитализировали пострадавшую.

Бойцы ГСЧС демонтировали поврежденное покрытие. На месте происшествия работало 6 человек личного состава и 1 единица техники.



На Житомирщине ветер сорвал кровлю с магазина – пострадала женщина / 2 фотографии

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К слову, в Бориславе Львовской области ветка дерева нанесла смертельную травму мужчине.

Напомним, из-за непогоды в Украине пропал свет в более 200 населенных пунктах.

Фото: 04141