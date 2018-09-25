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Первая жертва непогоды: во Львовской области ветка упала на мужчину

24 сентября в городе Борислав Львовской области ветка дерева нанесла смертельную травму мужчине.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

Мужчина погиб на месте. Погибший – местный житель 1953 года.

Читайте: Резкие перепады температур: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

Подробностей несчастного случая пока нет, все обстоятельства устанавливаются.

К слову, из-за непогоды в Украине пропал свет в более 200 населенных пунктах.

Фото: Думская.

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