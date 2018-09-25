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Смертельное ДТП в Киеве: пара перебегала 8 полос над подземным переходом (18+)

Ночью возле станции метро Выдубичи в Киеве микроавтобус Mercedes сбил женщину, перебегавшую дорогу в неположенном месте.

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Об этом сообщает Киев Оперативный.

– Мужчина и женщина пили кофе с коньяком (по словам мужа) возле супермаркета Фуршет, потом вспомнили, что скоро будет ехать их электричка и побежали через 8 полос скоростного движения. Когда пара почти перебежала, женщина вспомнила, что забыла обувь в том месте, где пила кофе и побежала обратно, – говорится в сообщении.

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Водитель Mercedes рассказал, что видел, как двое перебегали дорогу, но и понятия не имел, что женщина сразу побежит обратно.

Удар был очень большой силы, женщина скончалась на месте.

– Перебегала пара прямо над подземным переходом, – говорится в сообщении.

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Смертельное ДТП в Киеве: пара перебегала 8 полос над подземным переходом (18+) / 1 фотография

Ранее Факты ICTV писали, что на Харьковском шоссе в Киеве по вине очень пьяного водителя Daewoo произошло масштабное ДТП с пострадавшими.

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