Двое солдат ВСУ ранены в результате взрыва миномета Молот

В одной из воинских частей в районе проведения ООС двое украинских военных пострадали в результате разрыва Молота.

Обновлено 12. 42. Двое украинских военнослужащих получили телесные повреждения в результате взрыва мины в канале ствола миномета на территории одной из воинских частей в Донецкой области 23 сентября, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

При процессуальном руководстве военной прокуратуры Донецкого гарнизона проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил обращения с оружием, повлекшее телесные повреждения нескольких человек.

– Инцидент произошел в одной из воинских частей в районе проведения ООС. Причины и обстоятельства сейчас выясняет следственная комиссия, – заявил представитель пресс-центра штаба ООС Алексей Тригуб, передает Интерфакс-Украина.

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Он добавил, что все трое пострадавших госпитализированы, а их состояние удовлетворительное.

Напомним, в июле во время учений на Ровенском полигоне разорвался миномет – трое военных погибли, девятеро получили ранения.

Фото: Юрий Бирюков.