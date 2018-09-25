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В Кривом Роге маршрутка врезалась в дерево: пострадало 10 человек

В Кривом Роге маршрутка №230 слетела с дороги и врезалась в дерево. В результате чего пострадало 8 человек.

Водителю транспортного средства стало плохо, он выехал за пределы дороги и столкнулся с деревом, пишет местное издание 1kr.ua.

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– Предварительно 10 человек получили легкие телесные повреждения, один из пассажиров доставлен в больницу с подозрением на перелом лобной кости, – сообщает полиция Днепропетровской области, передает Интерфакс-Украина.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

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В Кривом Роге маршрутка врезалась в дерево: пострадало 10 человек / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Запорожье маршрутное такси влетело в остановку общественного транспорта.

Фото: 1kr.ua.

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