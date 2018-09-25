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Заполз в подгузники: скорпион 7 раз укусил девочку и она выжила

В Бразилии новорожденную девочку 7 раз укусил скорпион и она выжила.

Скорпіон

В Бразилии девочку, которой было только 3 дня отроду, 7 раз укусил скорпион. Она пережила смертельную дозу яда, сообщает Daily Mail.

25-летняя мать девочки надела ей подгузники, но не заметила как туда забрался скорпион.

Когда ребенок стал задыхаться, а изо рта у него побежала пена, мать сразу отвезла его в больницу.

Оказалось, что скорпион укусил девочку 7 раз в район пупка. Ей немедленно укололи шесть доз противоядия и после нескольких дней в реанимации ребенок выздоровел.

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К слову, причиной массового отравления учеников школы №62 в Днепре стала грязная питьевая вода.

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