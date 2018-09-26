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Из-за оплаты проезда: в Запорожье избили водителя маршрутки

В Запорожье пассажир избил водителя маршрутки, сильно ударив несколько раз по лицу.

Видео конфликта опубликовано в Instagram-аккаунте its_zp.

– Вчера на Университетской пассажир избил водителя 80-й маршрутки. Конфликт возник из-за оплаты проезда. У водителя множественные гематомы. Людей бить нельзя, – говорится в подписи под роликом.

Читайте:  В Киеве водитель потерял сознание и разбил две машины

Детали конфликта между водителем и пассажиром не уточняются.


Ранее Факти ICTV писали, що в Киевской области 19-летний молодой человек после ссоры с таксистом нанес водителю 30 ножевых ударов. От полученных ранений последний скончался.

Фото: УНИАН

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