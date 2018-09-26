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Пытали утюгом: в Киеве задержали экс-полицейских

В Киеве задержали двух бывших сотрудников полиции, которые 7 лет находились в розыске за пытки.

Нацполіція

В Киеве задержали двух бывших сотрудников полиции, которые выбивали показания, используя разогретый утюг, сообщает прокуратура города Киева в Facebook.

– Указанные лица подозреваются в превышении власти, применении физического насилия и пытках с применением разогретого утюга по отношению к задержанному с целью получения от него показаний о совершенном преступлении. В 2014 году приговором Святошинского районного суда города Киева их бывший руководитель, который на время совершения преступления возглавлял сектор отдела уголовного розыска, признан виновным по ч. 2 ст. 365 и ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 358 УК Украины и приговорен к 5 годам лишения свободы, – говорится в сообщении.

Прокуратура подготовила ходатайство в суд о применении к задержанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей.

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К слову, на Прикарпатье правоохранители разоблачили преступную группировку, которая в течение двух лет удерживала в трудовом рабстве 32 человек, в том числе трех малолетних детей.

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