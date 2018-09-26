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На Прикарпатье детей и взрослых держали в рабстве

На Прикарпатье правоохранители разоблачили преступную группировку, которая в течение двух лет удерживала в трудовом рабстве 32 человек, в том числе трех малолетних детей.

– Вопреки общепринятым европейским нормам преступная группа в течение двух лет удерживала в нечеловеческих условиях 32-х граждан из них трое малолетних: полуторагодовалого, 9-ти и 7-ми летнего возраста. Под предлогом лечения от алкоголизма и наркозависимости они, кроме того, что платили за это деньги, вынуждены были тяжело работать, – сообщается на сайте Национальной полиции Украины в среду.

В ходе реализации материалов уголовного производства работники прикарпатской полиции задержали 6 человек, причастных к совершению тяжкого преступления и суд изберет меру пресечения.

Среди задержанных 31-летний организатор и соучастники, в возрасте от 22 до 35 лет. За указанные преступления злоумышленникам грозит заключение от 5-ти до 12-ти лет. Проводятся следственные действия.

Освобожденным гражданам оказывается медицинская и психологическая помощь.

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На Прикарпатье детей и взрослых держали в рабстве / 2 фотографии

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К слову, в Житомирской области полиция разоблачила преступные группы, занимавшиеся трудовой эксплуатацией лиц с инвалидностью.

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