Накачал наркотиками и изнасиловал: комик Билл Косби получил срок

Известного американского комика и актера Билла Косби приговорили к тюремному сроку за изнасилование.

Об этом сообщает BBC.

В американском городе Норристаун суд приговорил 81-летнего комика Билла Косби к тюрьме за то, что он накачал наркотиками и после этого изнасиловал женщину по имени Андреа Констанд в своем доме 14 лет назад.

Ему грозит как минимум 3 года лишения свободы, а предельный срок тюремного заключения – до 10 лет.

Суд признал Косби сексуальным агрессором — это означает, что его зарегистрируют в списке сексуальных преступников, до конца жизни он обязан наблюдаться у психолога и каждые три месяца отмечаться в государственных органах.

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Также Косби должен оплатить штраф в размере 25 тысяч долларов и судебные издержки. Комика взяли под стражу сразу после приговора и в наручниках увезли в тюрьму.

Сообщается, что внесенный им залог был аннулирован прямо в здании суда.

– Это было серьезное преступление. Мистер Косби, все вернулось обратно к вам. Настал день, пришло время, – сказал главный судья Стивен О’Нилл.

К слову, дело Косби стало победным процессом для тех, кто боролся за право женщин быть услышанными еще с прошлой осени в рамках проекта #MeToo.

Адвокат потерпевшей Констанд Глория Аллред, которая представляла в суде интересы многих жертв Билла Косби, в апреле заявила, что она никогда не была так довольна вынесенным вердиктом за 42 года своей практики.

Однако после того, как Косби увели из зала в наручниках, его официальный представитель Эндрю Вайат публично обвинил прессу, судью и сторону обвинения, назвав процесс “самым расистским и сексистским делом в истории Соединенных Штатов”.

– Иисус подвергся гонениям, и посмотрите что произошло. Я не говорю, что мистер Косби — Иисус, но мы все знаем, что эта страна делала с темнокожими мужчинами на протяжении веков, – сказал Эндрю.

Напомним, Билл Косби широкую популярность получил в 1960-х благодаря телесериалу Я — шпион. Лауреат премий Эмми, Золотой глобус и Грэмми.

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Фото: Mark Makela/Getty Images

Видео: ABC News