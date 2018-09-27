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Лапками шевелят: в столичном фаст-фуде подают пищу с тараканами

В одном из фаст-фудов в ТРЦ Dream Town посетителям подавали блюда на подносах с живыми тараканами.

Видео обнародовал Telegram-канал Kyiv LIVE.

Посетительница заведения пожаловалась на то, что между подносом и брендовой подстилкой нашли тараканов.

Читайте: Вводят потребителей в заблуждение. В Украине отменят Книги жалоб

Персонал заведения был удивлен, когда увидел такую находку.

Ранее Факты ICTV писали, что на  украинских заправках продают просроченную еду и средства для ухода за машинами.

Фото: Anan Punyod | Dreamstime.com

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