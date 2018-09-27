Ночью, 27 сентября, загорелся Минский рынок в Киеве. Очевидцы говорят о поджоге.

В четверг, 27 сентября, в Киеве на Оболони произошел масштабный пожар на Минском рынке. Площадь огня составила 200 квадратных метров, густой дым накрыл весь район.

Пожар начался около 3.40 в одной из торговых точек, сообщает Информатор.

Огонь быстро распространился по рядам рынка внутрь. Чтобы добраться до очагов спасателям пришлось выламывать двери соседних киосков. По словам пожарных, существовала вероятность детонации баллонов с газом, которые установлены в киосках общественного питания. Огонь удалось локализовать около 4.30.















Оболонь в дыму: масштабный пожар на Минском рынке / 8 фотографий

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По словам очевидцев, возгорание началось после того, как в одну из торговых точек неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью. Однако сотрудники рынка сообщили, что перед началом пожара видели, как искрился один из щитков электропроводки.

Напомним, в Шевченковском районе Киева загорелась крыша 5-этажного недостроенного дома.

Фото: kiev.informator.ua