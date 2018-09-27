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В Харькове BMW протаранило маршрутку, пострадали 6 человек

На улице Достоевского в Харькове BMW Х5 въехал в стоявшую маршрутку, в результате чего пострадали шесть человек.

Об этом сообщает директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко в Facebook.

Водителя иномарки и его пассажира забрала скорая.

Он также сообщил, что иномарка двигалась с большой скоростью.

– Судя по первой информации – ребята возвращались с ночного какого-то празднества, – написал он.

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В маршрутке, по первоначальным данным, пострадали четыре пассажира. Степень их травм пока уточняется.

Как сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, возраст пострадавших – от 20 до 56 лет. Состояние одного из них (пассажира BMW) медики оценивают как тяжелое.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении информации по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.

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В Харькове BMW протаранило маршрутку, пострадали 6 человек / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что на  железнодорожном переезде под Николаевом скоростной поезд Интерсити сообщением Херсон-Киев протаранил автомобиль Славуту. Водитель и пассажир авто погибли.

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