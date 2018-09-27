На улице Достоевского в Харькове BMW Х5 въехал в стоявшую маршрутку, в результате чего пострадали шесть человек.
Об этом сообщает директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко в Facebook.
Водителя иномарки и его пассажира забрала скорая.
Он также сообщил, что иномарка двигалась с большой скоростью.
– Судя по первой информации – ребята возвращались с ночного какого-то празднества, – написал он.
Читайте: В Киеве водитель потерял сознание и разбил две машины
В маршрутке, по первоначальным данным, пострадали четыре пассажира. Степень их травм пока уточняется.
Как сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, возраст пострадавших – от 20 до 56 лет. Состояние одного из них (пассажира BMW) медики оценивают как тяжелое.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении информации по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.
Ранее Факты ICTV писали, что на железнодорожном переезде под Николаевом скоростной поезд Интерсити сообщением Херсон-Киев протаранил автомобиль Славуту. Водитель и пассажир авто погибли.