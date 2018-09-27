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В центре Киева столкнулись два трамвая

На улице Жилянской в Киеве, в районе станции метро Вокзальная, столкнулись два скоростных трамвая.

ДТП с трамваями

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что один из трамваев сошел с рельсов и въехал в бок другого, который двигался в направлении Борщаговки.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Читайте: В Запорожье маршрутка влетела в остановку с людьми

К слову, в аннексированном Крыму на автодороге Красноперекопск-Симферополь столкнулись рейсовый автобус Setra и легковой автомобиль ВАЗ 2110.

Фото: dtp.kiev.ua

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