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Устроилась кассиром: в Одессе девушка ограбила банк на 100 тыс. грн

В Одессе 24-летняя девушка устроилась работать кассиром в банк, который и ограбила через несколько дней.

Работу девушка нашла по объявлению, а на собеседовании представилась чужим именем, пишет местное издание Думская.

4 дня девушка стажировалась под наблюдением старших работников, а в первый день самостоятельной работы украла 100 тыс. грн.

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Злоумышленницу сразу задержали правоохранители. Похищенные деньги она потратила на приобретение дорогих гаджетов и возвращение долгов.

Ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за подобные преступления.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

К слову, в польском городе Жары два украинца ограбили обменник, а затем попытались въехать в Украину.

Фото: Puwadol Paradon | Dreamstime.com

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