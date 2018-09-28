PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Объезжал припаркованное авто: на Прикарпатье в ДТП пострадало 5 человек/

Объезжал припаркованное авто: на Прикарпатье в ДТП пострадало 5 человек

В городе Косов произошло столкновения легковушки и минивэна, в результате чего пострадали пять человек.

Об этом сообщает управление Нацполиции в Ивано-Франковской области в пятницу, 28 сентября.

– Водитель автомобиля Mazda двигался со стороны поселка Верховина в центр Косово. На правой обочине и частично на проезжей части дороги стоял припаркованный грузовик ЗИЛ. Объезжая его, водитель легковушки выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем марки Opel Vivaro, – говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали пять человек в Opel. Среди них оказались двое малолетних детей пяти и девяти лет. Люди получили многочисленные травмы и были госпитализированы.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами начато досудебное следствие.

Читайте: В центре Киева столкнулись два трамвая

К слову, вчера в Деснянском районе Киева произошло ДТП с участием автомобилей внедорожников BMW, Lexus, легковушки и грузовика Mercedes-Benz.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Выиграй авто! На ВДНХ проходит выставка OldCarLand с призами
Олігархічна змова чи відсутність самоорганізації: як фінансуються політичні партії
Выходные в октябре: украинцы будут отдыхать 9 дней
В Украине начали производить спортивные протезы
Факты ICTV – Выпуск 15:45 (28.09.2018)
Акула
На Багамах акула вцепилась зубами в лодку рыбака
Вакарчук назвал самую необходимую реформу для Украины
Британец, родившийся без пениса, впал в кому после первого секса
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка