В городе Косов произошло столкновения легковушки и минивэна, в результате чего пострадали пять человек.

Об этом сообщает управление Нацполиции в Ивано-Франковской области в пятницу, 28 сентября.

– Водитель автомобиля Mazda двигался со стороны поселка Верховина в центр Косово. На правой обочине и частично на проезжей части дороги стоял припаркованный грузовик ЗИЛ. Объезжая его, водитель легковушки выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем марки Opel Vivaro, – говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали пять человек в Opel. Среди них оказались двое малолетних детей пяти и девяти лет. Люди получили многочисленные травмы и были госпитализированы.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами начато досудебное следствие.

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К слову, вчера в Деснянском районе Киева произошло ДТП с участием автомобилей внедорожников BMW, Lexus, легковушки и грузовика Mercedes-Benz.