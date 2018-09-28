В Мелитополе Запорожской области водитель маршрутки оскорбил и отказался везти бесплатно бойца АТО.
Об этом сообщил глава городского Союза участников АТО Владимир Минко.
Когда мужчина вошел в маршрутку водитель хватил его за рукав и обозвал: бабой, которая не хочет за себя платить.
Читайте: “Хватит, бендера, я из донецких!” Женщина устроила скандал в маршрутке (18+)
После конфликта к водителю пришли активисты, которые потребовали объяснений и извинений.
По словам Минко, они будут добиваться штрафа и компенсации морального ущерба.
Опубліковано Владимиром Минком Четвер, 27 вересня 2018 р.
Ранее Факты ICTV писали, что в Запорожье пассажир избил водителя маршрутки, сильно ударив несколько раз по лицу.
Фото и видео: Владимир Минко.