В Мелитополе Запорожской области водитель маршрутки оскорбил и отказался везти бесплатно бойца АТО.

Об этом сообщил глава городского Союза участников АТО Владимир Минко.

Когда мужчина вошел в маршрутку водитель хватил его за рукав и обозвал: бабой, которая не хочет за себя платить.

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После конфликта к водителю пришли активисты, которые потребовали объяснений и извинений.

По словам Минко, они будут добиваться штрафа и компенсации морального ущерба.

Опубліковано Владимиром Минком Четвер, 27 вересня 2018 р.

Ранее Факты ICTV писали, что в Запорожье пассажир избил водителя маршрутки, сильно ударив несколько раз по лицу.

Фото и видео: Владимир Минко.