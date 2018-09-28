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Мощное землетрясение в Индонезии: есть жертвы и разрушения

На индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,7 балла.

Землетрус в Індонезії

В результате землетрясения погиб 1 человек, еще 10 получили травмы, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Многие здания разрушены, проводится эвакуация местных жителей, сообщил представитель нацагентства по смягчению последствий стихийных бедствий BNPB Сутопо Пурво Нугрохо.

Возможны повторные подземные толчки, объявлено об угрозе возникновения цунами.

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Мощное землетрясение в Индонезии: есть жертвы и разрушения / 2 фотографии

Читайте: Мощное землетрясение в Венесуэле: проводится эвакуация

Напомним, в августе в Перу произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла.

Фото: Sutopo Purwo Nugroho

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