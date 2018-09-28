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Не затормозил вовремя: самолет выкатился в океан

Пассажирский лайнер Boeing 737-800 авиакомпании Air Niugini выкатился в океан во время посадки на острове Вено в штате Чуук в Микронезии.

Об этом сообщила местная газета Pacific Daily News со ссылкой на руководство аэропорта.

Рейс PX73 вылетел из Токио и направлялся в Порт-Морсби в Папуа — Новую Гвинею через Вено.

Самолет приземлился в аэропорту Вено, но не смог затормозить и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в океан.

Судну не хватило всего 160 м, чтобы остановиться на взлетно-посадочной полосе.

В результате происшествия никто из 36 пассажиров и 11 членов экипажа не погиб, однако несколько пассажиров получили сильные ушибы и переломы.

Из тонущего самолета людей помогали эвакуировать местные рыбалки на лодках.

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Не затормозил вовремя: самолет выкатился в океан / 4 фотографии

Напомним, австралийская авиакомпания откроет в самолетах спортзалы, спальни и ясли.

Фото

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