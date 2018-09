Об этом сообщила местная газета Pacific Daily News со ссылкой на руководство аэропорта.

Рейс PX73 вылетел из Токио и направлялся в Порт-Морсби в Папуа — Новую Гвинею через Вено.

Судну не хватило всего 160 м, чтобы остановиться на взлетно-посадочной полосе.

В результате происшествия никто из 36 пассажиров и 11 членов экипажа не погиб, однако несколько пассажиров получили сильные ушибы и переломы.

Из тонущего самолета людей помогали эвакуировать местные рыбалки на лодках.

