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Маршрутку в Киеве захватили из-за мужчины, который вез ребенка “на органы”

В Киеве, возле станции метро Выдубучи, вооруженные мужчины захватили маршрутку с пассажирами.

Обновлено 16.41. В полицию обратился мужчина и заявил о том, что его нетрезвый товарищ сообщил, что в маршрутке сообщением Киев-Городище едет человек, который похитил ребенка и хочет продать его на органы.

Также в милицию обратилась женщина и заявила, что ее мужу, который едет в маршрутке с полуторагодовалым сыном, двое неизвестных угрожают пистолетом и ножом.

Полицейские остановили маршрутку для установления всех обстоятельств происшествия.

Предварительно известно, что отец с сыном ехали в маршрутке, в которую по дороге подсели двое нетрезвых мужчин и начали обвинять его в похищении ребенка. В разговор вмешалась женщина, которую злоумышленники толкнули: в результате у нее синяк на лице. При этом нетрезвые пассажиры продемонстрировали оружие, – сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Патрульные задержали двух правонарушителей, в них обнаружили пистолеты, предварительно – травматические. Следственно-оперативная группа общается со всеми участниками конфликта для установления обстоятельств происшествия.

15.49. Мужчины вооружены пистолетами и ножами, маршрутка следовала рейсом Городище-Киев, пишут Вести.

– У двоих из них были пистолеты, у одного нож. Они устроили конфликт с пассажирами, начали угрожать оружием и избили двух женщин. После чего запретили водителю открывать двери и выпускать людей, – рассказала родственница ребенка, который находился в салоне маршрутки.

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В пресс-службе Голосеевского управления полиции Фактам ICTV подтвердили, что на месте происшествия работает патрульная полиция, следственно – оперативная группа и полк специального назначения №1.

Ранее Факты ICTV писали, что в Днепре компания избила пассажира в маршрутке и напала на полицейских.

Фото: Вести

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