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Во Львове водитель-беглец сбил коляску с ребенком на переходе

Во Львове водитель иномарки совершил наезд на коляску с ребенком на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 27 сентября, около 14.20 на проспекте Красной Калины вблизи рынка Народный во Львове.

Предварительно, неустановленный водитель иномарки (вероятно, Toyota) на пешеходном переходе совершил наезд на детскую коляску, которую вез мужчина. В коляске находилась девочка, 2017 рождения. В результате наезда ребенок получил ушибы и был доставлен в больницу. Водитель с места происшествия скрылся.

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Правоохранители принимают все меры для установления личности водителя и местонахождение автомобиля, которым был совершен наезд на ребенка. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Харькове водитель устроил ДТП, при котором наехал на коляску с  5-месячным ребенком.

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