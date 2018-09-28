28 сентября в Южной Каролине разбился новейший американский истребитель F-35B. Пилот успел катапультироваться.

Об этом сообщает телеканал WSAV.

По словам чиновников из Корпуса морской пехоты США, самолет потерпел крушение около 11.45.

Истребитель пилотировал летчик из учебной эскадрильи морской истребительной авиации, дислоцированной на авиабазе морской пехоты в Бофорте.

Читайте: В США в воздухе столкнулись два самолета

Пилот катапультировался и доставлен в медицинское учреждение для обследования.

Шериф округа Бофорт сообщил, что самолет упал возле причала в сельской местности, вблизи болота. Власти призвали жителей избегать района крушения, которое оцепили морские пехотинцы.

Как отмечает CBS, это первый случай крушения подобного самолета.

Напомним, в августе в России разбился вертолет Ми-8. На борту было 18 человек, все они погибли.