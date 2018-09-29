PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / На Черкащине авто столкнулись лоб в лоб. Есть пострадавшие и погибший/

На Черкащине авто столкнулись лоб в лоб. Есть пострадавшие и погибший

В Черкасской области, неподалеку от села Благодатное произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает помощник начальника областного ГУ ГСЧС Константин Проценко на странице в Facebook.

– Близ села Благодатное во время лобового столкновения автомобилей ВАЗ и ЗАЗ пострадали три человека, – написал он.

По словам Проценко, еще один мужчина в результате ДТП погиб на месте.

ÐÐ° Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¼ Ð¸Ð·Ð¾Ð±ÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð½Ð°ÑÐ¾Ð´Ð¸ÑÑÑÑ: Ð°Ð²ÑÐ¾Ð¼Ð¾Ð±Ð¸Ð»Ñ Ð¸ Ð½Ð° ÑÐ»Ð¸ÑÐµ

Читайте: В Одессе напали на инкассаторов – есть раненые

К слову, в городе Косов произошло столкновения легковушки и минивэна, в результате чего пострадали пять человек.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Во Львове водитель-беглец сбил коляску с ребенком на переходе
В Киеве такси влетело в грузовик. Погиб полицейский, 2 пострадавших
В Харькове BMW протаранило маршрутку, пострадали 6 человек
Умер в больнице: на Сумщине пьяный водитель сбил велосипедиста
В Киеве водитель потерял сознание и разбил две машины
Під Миколаєвом Інтерсіті відкинув Славуту на 200 м
Под Николаевом Интерсити отбросил Славуту на 200 м
В Кривом Роге маршрутка врезалась в дерево: пострадало 10 человек
ДТП
Авто практически разорвало. В ДТП на Тернопольщине погибли 3 человека
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка