В акватории Днепра в Запорожье перевернулся катер с тремя людьми на борту, один мужчина погиб, еще один госпитализирован. Плавсредство принадлежит местной рыбинспекции и на нем праздновали поступление новых катеров.

Об этом сообщает ГСЧС области.

Катер шел по Днепру на большой скорости и во время одного из маневров двое мужчин оказались за бортом.

Один из них попал под винт и получил тяжелые травмы, а тело второго спасателям удалось найти только через несколько часов после инцидента.

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По информации местного издания 061.ua, пострадавшим мужчиной оказался глава Запорожского рыбоохранного патруля Дмитрий Чайка.

Запорожское издание Акцент сообщает, что чиновники “обмывали” получение новых катеров, на одном из которых и произошла чрезвычайная ситуация.

По словам очевидца, на одном из трех пассажиров катера не было спасательного жилета и выглядели они, как люди навеселе, а в самой лодке он видел ящики с алкоголем.

К слову, в оккупированном Донецке на съезде так называемой компартии “ДНР” произошел взрыв.