Боевики заявили, что в результате взрыва в Горловке погибли трое детей.
Оккупанты заявили, что в результате взрыва в посадке возле блок поста в оккупированной Горловке погибли 3 детей, сообщает Громадське.
По предварительной информации, взорвался штатный боеприпас типа МОН (Противопехотная осколочная мина).
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К слову, в оккупированном Донецке на съезде так называемой компартии “ДНР” произошел взрыв.
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