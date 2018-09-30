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Оккупанты заявили о гибели 3 детей в Горловке

Боевики заявили, что в результате взрыва в Горловке погибли трое детей.

Танк у дитсадку Горлівки

Оккупанты заявили, что в результате взрыва в посадке возле блок поста в оккупированной Горловке погибли 3 детей, сообщает Громадське.

По предварительной информации, взорвался штатный боеприпас типа МОН (Противопехотная осколочная мина).

Читайте: Взрыв в Харькове: во двор частного дома бросили гранату

К слову, в оккупированном Донецке на съезде так называемой компартии “ДНР” произошел взрыв.

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