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Затушить не удалось: в Черновцах полностью сгорела маршрутка

В Черновцах ночью загорелся маршрутный микроавтобус.

В Черновцах около 2 часов ночи посреди улицы загорелась маршрутка, сообщила Larisa Mihailovna в Facebook.

По ее словам, маршрутка выгорела дотла, а попытки затушить пожар не дали никакого результата.

Пожар произошел на улице Небесной Сотни, 5А, неподалеку от диагностического центра.

Читайте: В Николаеве сгорела свалка бытовой техники

К слову, в Черкасской области, неподалеку от села Благодатное произошло дорожно-транспортное происшествие.

Фото: Яким Урсатій

Видео: Larisa Mihailovna

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