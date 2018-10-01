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Туша застреленного медведя едва не убила охотника

В Анкоридже (штат Аляска, США) двое охотников подстрелили медведя, замеченного на одном из хребтов.

Ведмідь

После этого туша медведя скатилась по склону, собирая за собой камни, и сильно травмировала одного из охотников, пишет местное издание Anchorage Daily News.

28-летнего Уильяма МакКормика в тяжелом состоянии спасатели доставили в реанимацию.

Его друг Захери Теннисон не пострадал. Он и вызвал спасателей с помощью навигационного устройства.

Читайте: В США медведь загрыз 16-летнего бегуна

К слову, летом в РФ во время выступления цирковой медведь набросился на дрессировщиков.

Фото: Pixabay

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