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В Индии полицейские застрелили менеджера Apple

В Индии арестовали двух полицейских, которые застрелили сотрудника компании Apple Вивека Тивари во время патрулирования в субботу.

Об этом сообщает Reuters.

– Вивек Тивари, менеджер по продажам Apple, был убит в субботу полицейским констеблем в штате Уттар-Прадеш, примерно в 13 км от столицы штата Лакхнау, – говорится в сообщении.

Полицейский утверждает, что застрелил Тивари “по ошибке” и это была самооборона.

Главный министр штата Йоги Адитьянатх заявил, что государство проведет расследование инцидента и, если потребуется, передаст дело федеральной полиции.

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В компании Apple выразили соболезнования семье и друзьям Тивари.

По словам представителя государственной полиции, государство обещало денежную компенсацию в размере 250 тыс. рупий (3,4 тыс. долларов) для вдовы Тивари и его двух дочерей.

К слову, 28 сентября известную иракскую модель, победительницу конкурса Мисс Багдад 2015 Тару Фарес нашли застреленной в машине в столице Ирака.

Фото: dreamstime.

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