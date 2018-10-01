В Киеве на улице Телиги двое пьяных полицейских устроили ДТП.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Старший участковый со своим коллегой в алкогольном опьянении въехали в бордюр на улице Телиги.
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У автомобиля повреждены сразу два колеса. Полицейские не стали вызывать помощь, оставили машину в левом ряду и продолжили употреблять алкогольные напитки.
Врезались в бордюр и пошли дальше пить: в Киеве полицейские устроили ДТП / 3 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что в Кировоградской области на полевой дороге возле села Свердликoве съехал в кювет и перевернулся трактор. Его водитель погиб.
Фото: Киев Оперативный.
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