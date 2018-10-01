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Врезались в бордюр и пошли дальше пить: в Киеве полицейские устроили ДТП

В Киеве на улице Телиги двое пьяных полицейских устроили ДТП.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Старший участковый со своим коллегой в алкогольном опьянении въехали в бордюр на улице Телиги.

Читайте: Стрельба в Киеве: ранен полицейский, на месте обнаружен труп

У автомобиля повреждены сразу два колеса. Полицейские не стали вызывать помощь, оставили машину в левом ряду и продолжили употреблять алкогольные напитки.

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Врезались в бордюр и пошли дальше пить: в Киеве полицейские устроили ДТП / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Кировоградской области на полевой дороге возле села Свердликoве съехал в кювет и перевернулся трактор. Его водитель погиб.

Фото: Киев Оперативный.

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