В больницу в Днепре скорая доставила двух месячных близнецов из села Михайловка Синельниковского района с предварительным диагнозом – отравление нитратами.

Также врачи обнаружили у младенцев белковую энергетическую недостаточность 1-й и 2-й степеней, железодефицитную анемию 3-й степени и орофарингеальный кандидоз, сообщает областная полиция.

Против матери малышей открыто уголовное производство по ст. 166 УК – Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство.

Сейчас состояние здоровья детей удовлетворительное.

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К слову, в сентябре в больницу Первомайска Николаевской области неизвестные подбросили новорожденного мальчика. Маленькое тельце ребенка было покрыто синяками и ссадинами.

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