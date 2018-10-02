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Неделю бегали голодными по улицам. В Кривом Роге нашли детей-маугли

В Кривом Роге полиция подобрала на улице трех маленьких мальчиков. Полуголые и босые они бегали по центру города в поисках пищи.

У Кривому Розі знайшли дітей-мауглі

Почему дети оказались на улице и где их родители – в сюжете Чрезвычайных новостей.

Социальные работники выяснили, что все трое – это братья, которым 4, 5 и 6 лет.

Сейчас дети чистые, одетые и сытые, а перед этим они не ели почти неделю.

Кроме задержки развития, медики более серьезных проблем со здоровьем у детей не нашли.

Мальчики не смогли объяснить, где их родители.

Единственное, что удалось выяснить, – это место проживания семьи.

Это полуразрушенный дом на территории заброшенной людьми аварийной балки, где нет ни света, ни воды.

Если родителей найдут, прав на детей их, вероятно, лишат.

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К слову, в Ровенской области пока семья праздновала день рождения младшего ребенка в кафе, их двухлетний сын утонул в заброшенной водоеме.

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