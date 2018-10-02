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В Одесской области 5 человек попали в больницу с сибирской язвой: введен карантин

Пять человек госпитализировали в Саратском районе Одесской области с диагнозом “сибирская язва” после контакта с тушей домашней коровы. Очаг “сибирки” локализован, в селе введен карантин, угрозы распространения инфекции нет.

Сибирская язва стала причиной госпитализации 5 человек в Одесской области.

По предварительным данным, источником заболевания стала домашняя корова, тушу которой обрабатывали пять человек, сообщает Интерфакс-Украина.

Сейчас эти люди госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. По имеющейся информации, их жизни ничего не угрожает.

Пять человек, участвовавших в забое скота в селе Меняйловка Одесской области, госпитализированы… По результатам лабораторных исследований, у одного больного подтверждено заболевание сибирской язвой.

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Также получен положительный результат исследования мяса убитого животного и почвы во дворе, где было забито больное животное.

Ситуация находится под контролем местных властей, а специалисты проводят необходимые мероприятия по недопущению распространения заболевания.

К слову, сибирская язва – особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека.

Встречаются также орофарингеальная и гастроинтестинальная формы. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов.

Протекает в кожной или септической форме.

Напомним, в больницу в Днепре скорая доставила двух месячных близнецов из села Михайловка Синельниковского района с предварительным диагнозом – отравление нитратами.

Фото: DarkoStojanovic/Pixabay

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