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Тормозил на крыше: в Киеве пьяный водитель устроил ДТП

В Киеве на улице Григоренко водитель Mercedes, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Mercedes сначала протаранил  два попутных автомобиля, а затем опрокинулся на крышу.

Читайте: Uber с 3 пассажирами влетел в отбойник по дороге в аэропорт

Водитель не мог самостоятельно покинуть авто, не по причине травм, а из-за сильного алкогольного опьянения.

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Тормозил на крыше: в Киеве пьяный водитель устроил ДТП / 10 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что на Харьковской площади в Дарницком районе Киева иностранец на Volkswagen протаранил Fiat. От полученных травм 1 человек погиб на месте происшествия, еще один госпитализирован.

Фото: dtp.kiev.ua.

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