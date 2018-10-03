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Под Киевом поезд сбил насмерть женщину на мопеде

В Мироновке (Киевская область) на переходе в районе железнодорожной станции скоростной поезд переехал 61-летнюю женщину, которая двигалась на мопеде.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

По предварительным данным 61-летняя женщина пыталась переехать пути на мопеде по пешеходному переходу и двигалась на красный свет.

Машинист поезда Киев–Запорожье пытался предотвратить трагедию, подавая звуковые сигналы, на которые женщина не реагировала.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного) Уголовного кодекса Украины.

К слову, в городе Вишневое под Киевом женщина убила 74-летнюю мать канцелярским ножом и ножницами, а затем задушила электрическим кабелем.

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