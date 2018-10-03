В спальном вагоне поезда Львов – Запорожье проводница обнаружила женщину без признаков жизни.

– Пассажирка поезда, которая ехала до станции Кривой Рог в спальном вагоне поезда № 120 Львов – Запорожье, была обнаружена без признаков жизни проводницей. На месте происшествия работали представители Национальной полиции Украины, медики. Поездная бригада дала показания в рамках следственных действий, – рассказали в пресс-службе Укрзализныци.

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Из-за проведения следственных действий в связи с инцидентом поезд задерживается в пути на 1,5 часа.

Причина смерти пассажирки пока неизвестна.

Ранее Факты ICTV писали, что в городе Вишневое под Киевом женщина убила 74-летнюю мать канцелярским ножом и ножницами, а затем задушила электрическим кабелем.

Фото: ukrzaliznica