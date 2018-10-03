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В Судане столкнулись украинские Ан-26 и Ан-32, один сломался пополам

В аэропорту Хартума (Судан) столкнулись украинские самолеты Антонов Ан-26 и Антонов Ан-32 Воздушных сил Судана.

Об этом в Facebook сообщил Виталий Трубников.

– В аэропорту Хартума, столицы Судана, сегодня столкнулись самолеты Антонов Ан-26 и Антонов Ан-32 Воздушных сил Судана. Обстоятельства пока неизвестны и о погибших не сообщается. Есть короткое видео с камеры наблюдения где видно момент столкновения, – говорится в сообщении.

Читайте: В Киеве Skoda протаранила 3 авто и перевернулась на крышу

Ранее в Стамбуле (Турция) в аэропорту имени Ататюрка произошло столкновение двух пассажирских самолетов.

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