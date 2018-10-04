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Гудело и шуршало. Осы устроили огромное гнездо в доме американца

В США у мужчины в стене дома нашли огромное осиное гнездо.

Американец жаловался, что в его доме доносится странный звук: гудело что-то постоянно и шуршало, сообщает The Bartlett Bee Whisperer на своей странице в Facebook.

После того, как кирпичную кладку проверили инфракрасной камерой, выяснилось, что стена кишит осами.

Стену пришлось разобрать, чтобы удалить огромное осиное гнездо.

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Гудело и шуршало. Осы устроили огромное гнездо в доме американца / 13 фотографий

Напомним, австралийка нашла пасеку в стене квартиры.

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