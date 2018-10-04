В одном из сел Барышевского района Киевской области умерла 3-месячная девочка из-за отказа матери лечить ребенка.

34-летняя женщина забрала младенца из стационара и отказалась предоставлять профессиональную медицинскую помощь, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает Обозреватель.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении матери, которая не приняла надлежащих мер по лечению 3-месячной девочки.

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Действия женщины квалифицировали по ст. 166 (Злостное невыполнение обязательств по уходу за ребенком). Матери грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

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Фото: Anna Demianenko | Dreamstime.com