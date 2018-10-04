Прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно 52-летнего врача, неправильный диагноз которой привел к смерти пациентки.

В Волчанском районе Харьковской области местная прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно 52-летнего врача, подозреваемого в постановке неправильного диагноза, сообщает полиция.

Инцидент произошел в ноябре 2015 года. 66-летнюю женщину доставили в приемное отделение Волчанской центральной больницы.

Дежурный врач диагностировала у пенсионерки ишемическую болезнь сердца, стенокардию и правостороннюю пневмонию, после чего назначила женщине соответствующее лечение.

Однако вскоре пациентка умерла от острого инфаркта миокарда.

Эксперты проверили электрокардиограммы и пришли к выводу, что врач поставила неправильный диагноз.

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Было открыто уголовное производство по статье ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником.

Если вина врача будет доказана, ей грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или исправительные работы на срок до 2-х лет, или ограничение свободы на срок до 2-х лет, или лишение свободы на тот же срок.

К слову, под Киевом 3-месячная девочка умерла из-за отказа матери ее лечить.

Фото: Andrei Rahalski/Dreamstime