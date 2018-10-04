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ЧП в Киеве: девушка выпала из окна

В Киеве девушка выпала из окна. Ее госпитализировали.

Происшествие произошло на ул. Строителей, 5 в Киеве.

Об этом пишет dtp.kiev.ua.

– Предварительно, девушка выпала из окна. Как следствие, перелом ноги. Информация по состоянию выпавшей уточняется. Была госпитализирована. На месте работает скорая помощь, – говорится в сообщении.

Причину падения установит следствие.

Читайте: Группы смерти. Почему подростки идут на самоубийство и как их спасти

К слову, в Киеве несовершеннолетняя выпрыгнула из окна 11-го этажа.

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