В Николаеве сегодня утром микроавтобус Mercedes врезался в седельный тягач Scania. В результате этого пострадало 10 человек.

Маршрутка, полная пассажиров, протаранила в полуприцеп припаркованного у обочины седельный тягач, сообщают Novosti N.

В результате ДТП пострадало 10 пассажиров.

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По словам водителя маршрутки, причиной аварии стало то, что его заслепило солнце и он не увидел стоявший у обочины грузовик.

















В Николаеве маршрутка врезалась в грузовик: 10 пострадавших / 9 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Харькове легковой автомобиль Audi выехал на рельсы и совершил лобовое столкновение с трамваем. Пострадали 3 человека.

Фото: Novosti N.