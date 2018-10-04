В Николаеве сегодня утром микроавтобус Mercedes врезался в седельный тягач Scania. В результате этого пострадало 10 человек.
Маршрутка, полная пассажиров, протаранила в полуприцеп припаркованного у обочины седельный тягач, сообщают Novosti N.
В результате ДТП пострадало 10 пассажиров.
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По словам водителя маршрутки, причиной аварии стало то, что его заслепило солнце и он не увидел стоявший у обочины грузовик.
В Николаеве маршрутка врезалась в грузовик: 10 пострадавших / 9 фотографий
Ранее Факты ICTV писали, что в Харькове легковой автомобиль Audi выехал на рельсы и совершил лобовое столкновение с трамваем. Пострадали 3 человека.
Фото: Novosti N.
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