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Били током и вырывали волосы. В Германии пара пытала женщин в собственном доме

В Германии суд вынес приговор паре, которая заманивала женщин через объявления о знакомстве в собственный дом, а потом пытала их. От издевательств две женщины умерли.

В Германии суд вынес приговор паре, пытавшей женщин у себя дома, пишет ВВС.

49-летняя Анжелика Вагенер получила 13 лет тюрьмы, а ее 48-летний экс-супруг Вилфрид Вагенер приговорен к 11 годам в психиатрическом отделении.

В течение многих лет пара привлекала женщин к себе домой через объявления о знакомстве в газетах, а потом пытала их. Дом пары называли “домом ужасов”.

Жертв избивали, душили, били током, обливали перечным аэрозолем и вырывали волосы. От пыток две женщины умерли.

По словам Анжелики Вагенер, труп одной из женщин они расчленили, заморозили, а потом сожгли и развеяли пепел.

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Преступления пары раскрыли в 2016 году, когда она возвращала домой одну из своих жертв после избиения.

Машина в дороге сломалась, а вокруг были люди, поэтому убийцам пришлось вызвать для женщины скорую. Пару арестовали, а женщина скончалась на месте от полученных травм.

К слову, в Харькове полицейские били и издевались над пассажирами метро, ​​требуя деньги.

Фото: Pixabay

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