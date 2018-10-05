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Массовое отравление в детсаду на Хмельнитчине: в больнице 20 детей

В яслях-саду  в Хмельницкой области зафиксировали вспышку кишечных инфекций. Госпитализирован 21 человек, в том числе 20 детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкого областного лабораторного центра МЗ Украины.

Читайте: Массовое отравление на Виннитчине: госпитализированы 24 человека

По состоянию на 5 октября в инфекционное отделение госпитализирован 21 человек, в том числе 20 детей до 17 лет. Все дети являются воспитанниками этого учреждения. Среди заболевших – один воспитатель.

Ране Факты ICTV писали, что в Днепре от отравления грибами умер семилетний мальчик.

Фото: Gorlov | Dreamstime.com

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