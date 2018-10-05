PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / На Запорожье ветка дерева убила пенсионерку/

На Запорожье ветка дерева убила пенсионерку

В поселке Михайловка Запорожской области во время обрезания деревьев сотрудниками учебного заведения на 64-летнюю женщину упала ветка.

Швидка допомога

Пенсионерка получила травмы, несовместимые с жизнью, сообщает областная полиция.

Правоохранители установили, что сотрудники Михайловского высшего профессионального училища возле общежития, расположенного рядом с местным рынком, проводили обрезку деревьев.

Работы выполнялись без соблюдения правил безопасности – не было ограждения предупредительной лентой.

– В результате, на женщину 1954 года рождения, которая проходила рядом с местом проведения работ упала ветка. От полученных телесных повреждения местная жительница погибла на месте происшествия, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 272 – Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Читайте: В Киеве водитель в авто утонул в Днепре

К слову, вчера в Днепре дерево упало на два автомобиля, которые были припаркованы во дворе.

Фото: dpchas.com.ua

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка