В поселке Михайловка Запорожской области во время обрезания деревьев сотрудниками учебного заведения на 64-летнюю женщину упала ветка.

Пенсионерка получила травмы, несовместимые с жизнью, сообщает областная полиция.

Правоохранители установили, что сотрудники Михайловского высшего профессионального училища возле общежития, расположенного рядом с местным рынком, проводили обрезку деревьев.

Работы выполнялись без соблюдения правил безопасности – не было ограждения предупредительной лентой.

– В результате, на женщину 1954 года рождения, которая проходила рядом с местом проведения работ упала ветка. От полученных телесных повреждения местная жительница погибла на месте происшествия, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 272 – Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

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К слову, вчера в Днепре дерево упало на два автомобиля, которые были припаркованы во дворе.

Фото: dpchas.com.ua