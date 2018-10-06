В Киеве на центральном железнодорожном вокзале поздно вечером 5 октября мужчина упал под поезд. Состав отправлялся по маршруту Киев-Харьков.

Инцидент случился в момент отправления поезда, сообщает Информатор.

По предварительной информации, гражданин Египта попытался запрыгнуть в поезд, когда состав уже тронулся. Иностранец не удержался и его затянуло под колеса. Сразу же после инцидента поезд остановили и вызвали медиков.

Первым делом помощь оказывали проводники. Мужчине отрезало левую ступню колесной парой состава.

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Из-за происшествия отправление поезда Киев-Харьков задержали почти на час.

По неподтвержденной информации, иностранцу около 25-30 лет и у него не было проездного билета.

Напомним, в Киевской области скоростной поезд переехал 61-летнюю женщину, которая двигалась на мопеде.