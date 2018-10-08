PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Бьет фонтан, размером с 5-этажный дом - ЧП в Киеве/

Бьет фонтан, размером с 5-этажный дом – ЧП в Киеве

В Киеве на Лукьяновке прорвало трубу, из-за чего образовался гигантский фонтан.

Прорив труби

В Киеве на Лукьяновке произошел прорыв трубы, из-за которого на улице образовался фонтан высотой с 5-этажный дом, сообщает Киев Оперативный в Facebook.

На видео можно увидеть, как из-под земли бьет струя воды.

По информации Киевводоканала, на Лукьяновке произошла авария холодного водоснабжения.

Читайте: Масштабная авария в Киеве: без воды 18 улиц (СПИСОК)

К слову, в Киеве на центральном железнодорожном вокзале мужчина упал под поезд.

Видео: Киев Оперативный

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка